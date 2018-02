Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut sâmbătă stingerea imediată a conflictului din Siria. Potrivit AFP, Guterres a subliniat că toate părţile implicate trebuie să respecte rezoluţiile internaţionale şi a cerut ca toate părţile să se implice pentru "dezarmorsarea imediată şi necondiţionată a violenţelor".

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon a cerut Consiliului de Securitate să condamne acţiunile Iranului şi să-i oprească "provocările", declarâd că Organizaţia Naţiunilor Unite nu poate "să stea impasibilă în timp ce Iranul instigă la escaladări periculoase şi încălcă rezoluţiile ONU".

Israelul a anunţat că, după bombardamentele masive de sâmbătă, sistemul de apărare anti-aeriană sirian a fost puternic afectatat.

Oferind mai multe detalii despre desfăşurarea evenimentelor, purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate israeliene, Jonathan Conricus‏,a declarat pentru CNN că a fost trimisă o dronă iraniană fără pilot cu o anumită misiune din interiorul Israelului. Drona a intrat în spaţiul aerian israelian la ora 4:50- ora locală, sâmbătă, după ce a fost urmărită de armata israeliană de la lansarea sa de la centrul de comandă iranian T-4 lângă Palmyra, Siria. Forţele armate israeliene au interceptat-o ​​cu un elicopter de atac Apache, iar aceasta s-a prăbuşit la nord de oraşul israelian Beit She'an.

Oficialul a refuzat să dea detalii cu privire la misiunea presupusă a dronei sau dacă aceasta era armată. El a confirmat însă că a fost prima dată când o dronă iraniană a trecut în spaţiul aerian israelian de la începutul războiului civil din Siria în 2011.

Jonathan Conricus a postat pe contul său de Twitter şi imagini cu drona, dar şi din timpul atacului asupra poziţiilor siriene.

Un avion israelian de vânătoare de tip F-16 a fost doborât în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă de sistemele antiaeriene siriene în timp ce efectua raiduri aeriene în Siria ca reacţie la infiltrarea unei drone de fabricaţie iraniană în partea de nord a Israelului. Cei doi piloţi ai avionului israelian s-au catapultat şi au reuşit să ajungă în nordul Israelului. Armata israeliană susţine că avionul de vânătoare israelian a fost doborât de artileria siriană cu rachete de fabricaţie rusească.

