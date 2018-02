Turnul Eiffel a fost închis marţi vizitatorilor ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile de la Paris, oraş afectat de o furtună de zăpadă la fel ca jumătate din Franţa, relatează EFE, conform Agerpres.ro

Societatea care gestionează Turnul Eiffel, cel mai popular monument francez şi care a fost vizitat în 2017 de peste 6 milioane de turişti, a cerut publicului să urmărească „evoluţia situaţiei” pe reţelele de socializare.

Iarna şi-a făcut simţită prezenţa în Franţa, cu ninsori şi temperaturi glaciale.

În capitală, ninsoarea care a început să cadă luni, dar nu „semnificativ”, a continuat şi a doua zi, marţi. „Este vorba de un front de aer rece venit din ţările scandinave”, a declarat meteorologul Sébastien Léas, anunţând primele ninsori consistente de la începutul iernii.

Pentru regiunea pariziană se aşteaptă un strat de zăpadă de 5 centimetri. Iar termometrul ar putea coborî până -10 grade Celsius, mai ales în centrul Franţei.

În total 24 de departamente au declanşat „alerta de frig” pentru persoanele fără adăpost. În regiunea pariziană, prefectul a instalat „o celulă de criză”; la Calais (nord), au fost puse la dispoziţie containere şi hangare pentru migranţi.