În Siria, insurgenții au doborât un avion militar Su-25 apoi au publicat imagini video de la locul accidentului, potrivit canalului Telegram al „Directorate 4”, citat de ruposters.ru. Surse din cadrul Ministerului Apărării de la Moscova au confirmat informația pentru rbc.ru.

Imaginile au fost postat de insurgenții sirieni. Din ele se vede cum motorul avionului se aprinde, după care pilotul este evacuat. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Seracab din provincia Idlib.

Mai târziu, teroriștii au postat imagini video cu fragmentele arzânde ale Su-25, pe care erau vizibile semnele Forțelor Aeriene Civile ruse. A fost publicată de asemenea o fotografie a pilotului decedat.

Potrivit sursei citate, pe baza lui Khmeimim a fost confirmată pierderea legăturii cu unul dintre Su-25, care era în misiune militară în Idlib.

Incidentul a avut loc în apropierea satului Maceran, situat la 15 km sud de Sarakiba.

#Pt. #RuAF Su-25's wreckage after Rebels shot it down in SE. #Idlib CS. pic.twitter.com/slHAyNgB8d