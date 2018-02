Juriul Galei CEE Shared Services and Outsourcing Awards a desemnat Iaşul câştigător la categoria Emerging City of the Year. Premiul i-a fost înmânat primarului Mihai Chirica în cadrul unei ceremonii desfăşurate aseară la Varşovia.

Oraşul Iaşi a concurat cu Debrecen (Ungaria), Kaunas (Lituania), Košice (Slovacia), Ostrava (Cehia) şi Plovdiv (Bulgaria).

Peste 300 de lideri de opinie din domeniu au fost prezenţi la a VI-a ediţie a Galei de premiere CEE Shared Services and Outsourcing Awards din acest an, cu mai mult de 50 de firme interesate în stabilirea sau dezvoltarea afacerilor in industria serviciilor in Europa Centrală.