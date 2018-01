Președintele rus Vladimir Putin a declarat la o întalnire electorala că includerea in lista așa-zisului raport ”Kremlin” a celor 210 de oficiali și oligarhi rusi este echivalentă cu listarea întregii populații a țării.

Potrivit șefului statului rus, în spatele funcționarilor publici, a șefilor de întreprinderi de stat și oligrahii menționați în document se află rușii obișnuiți, transmite Interfax.

Putin a explicat că Federația Rusă trebuie să nu atragă atenția la astfel de acțiuni, dar mai bine să se ocupe de economia țării, de sectorul apărării și alte domenii: „Câinii latră, caravana trece”, a spus Putin.

În același timp, Putin a observat în glumă că a fost ofensat, deoarece numele său nu este menționat în „Raportul Kremlin”.

„Este o prostie totală să reducem nivelul relațiilor noastre până la zero. Am așteptat această listă, nu vă ascund. Eram pregatiți să luam măsuri de retorsiune, și grave, care ar fi aruncat relația noastră la zero, dar ne vom abține de la acești pași ..“, – a declarat Putin la întâlnirea electorala.