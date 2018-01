Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat vineri seara că sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii şi secretarii acestora, pentru Unirea cu România. (Nota. red: precizăm că, între timp, și o a cincea localitate a emis un act prin care consfințește Unirea cu România). De asemenea, președintele de onoare al Partidului Unității Naționale a mai precizat că retragerea cetățeniei moldovenești de către Dodon a creat o revoltă puternică.

Agerpres.ro scrie că Băsescu a spus că preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a greşit când i-a retras cetăţenia moldovenească, deoarece "a creat o revoltă destul de puternică".



"Vă dau o veste pe care cred că nu o au foarte mulţi români. Sunt patru comune din Republica Moldova care, săptămâna aceasta, au semnat prin primari, locuitori şi secretarul primăriei, că vor unirea cu România. Lucrurile încep să se mişte în Republica Moldova. Curentul unionist porneşte tot mai puternic. Trebuie să vă spun că, după mine, Dodon a făcut o greşeală luându-mi cetăţenia, că a creat o revoltă destul de puternică. [...] Am rămas [fără cetăţenie n.r.] de când s-a emis decretul. Acum am atacat decretul. Mi s-a respins atacul, am făcut contestaţie. Deci sunt patru sate care săptămâna aceasta şi-au declarat dorinţa de a se uni cu România. Eu cred că această flamă porneşte în Republica Moldova", a afirmat Traian Băsescu, la postul România Tv.



Întrebat dacă - în situaţia în care va câştiga procesul privind cetăţenia moldovenească - va candida în Republica Moldova, Băsescu a răspuns că nu spune nici "da", nici "nu", precizând însă că nu caută o carieră politică peste Prut.



"Lăsaţi-mă să câştig procesul pentru cetăţeni şi discutăm [despre o eventuală candidatură în Republica Moldova - n.r]. [..] Nu spun nici da. Dar eu nu-mi caut o carieră politică în Republica Moldova. Am avut-o în România şi-mi ajunge", a conchis fostul preşedinte.