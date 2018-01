Victor Ionescu, Subsecretar de Stat al Ministerului Românilor de Pretutindeni, a acordat pentru PSnews un interviu ăn exclusivitate, în care a vorbit despre rolul Ministerului pe care îl reprezintă în societatea românească din țară și din afară, dar și despre realizările și proiectele în plan pe fondul sărbătoririi Centenarului.

Astfel, întrebat care este activitatea, concret, a Ministerului Românilor de Pretutindeni, un organism relativ nou, Victor Ionescu a răspuns că se concentrează pe ajutorarea concetățenilor din Diaspora, dar și să îi informeze: ”Ne lovim de această întrebare foarte des, și românii din afară și din țară ne întreabă. În mod concret: el se ocupă cu finanțarea proiectelor pe care le au asociațiilor romînilor din Diaspora, cu proiecte proprii pe care le derulăm anul (punem accent pe partea de cultură, de tradiții românești, pe limba română, și nu în ultimul rând pe mass-media). Avem o linie de finanțare pentru mass-media românească, fie că vorbim de Diaspora, fie că vorbim de vechile provincii românești. Prin mass-media putem să pătrundem mai ușor și românii își iau informația din mass-media și online”.

Mai mult decât atât, Subsecretarul a afirmat că 2018 înseamnă, pentru Ministerul său și toți românii, un an de sărbătoare, cu ocazia Centenarului. Pentru acest an, Victor Ionescu spune că Ministerul Românilor de Pretutindeni are pe agenda de lucru mai multe proiecte interesante.

”În primul rând, vorbim de un an al Centenarului, o sărbătoare pentru toți românii, fie că sunt în țară fie că sunt în Diaspora. Cred că proiectele noastre cu predilecție vor să fie duse în această direcție. Pot să enumăr câteva: vrem să facem un muzeu al Românilor de Pretutindeni – este un proiect destul de mare, îndrăzneț -, continuăm proiectul început anul trecut, ”Centenar prin înfrățiri”, prin care localități din Republica Moldova se înfrățesc cu localități din România (acum încercăm să îl extindem și în alte țări). Totodotă, dorim să organizăm un proiect nou, dar tot cu ocazia Centenarului, ”Campionii României în Diaspora”. Aici vorbim despre un proiect pe care dorim să îl organizăm împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, prin care sportivi de legendă, performanți, care au dus faima României, să îi ducem în Diaspora, să le povestească celor de acolo și copiilor că și prin sport poți să ajungi la un anumit nivel. Mai mult decât atât, proiectul nostru anual ”Tabăra ARC”, se va desfășura tot sub semnul Centenarului, deoarece vrem să dublăm numărul copiilor participanți. Pe scurt, ”Tabăra ARC” înseamnă că, în vacanța de vară, câteva mii de copii vin în România, în special la mare și în Deltă, unde petrec câte o săptămână, și învață limba română, câte un sport, un dans, tradiții și cultură românească”, a afirmat Subsecretarul de Stat pentru PSnews.

În legătură cu bugetul, Victor Ionescu a afirmat că sunt mulțumiți de bugetul Ministerului, chiar dacă pare mic comparat cu al altor ministere. Subsecretarul de Stat se declară mulțumit de evoluția pe care a avut-o Ministerul Românilor de Pretutindeni, un plan an multor alte Executive, zice Ionescu, dar înființat de PSD: ”Întotdeauna noi ne dorim mai mult, din fericire anul acesta avem un buget aproape dublu (pentru partea de implementare a proiectelor, deci nu pe partea de administrație a Ministerului). Este adevărat că dacă stăm să ne uităm la alte ministere, e o sumă mică, dar într-un an de zile am ajuns minister, ne-am dublat bugetul, și asta arată multe. Aș vrea să mulțumesc factorilor politici care s-au implicat și au sprijinit toate aceste lucruri, pentru că arată și demonstrează că Partidul Social Democrat chiar a înființat acest Minister. Știm foarte bine că ăn trecut mulți au vorbit că ar fi necesar, că ar fi util, că să se facă. Împlinim un an pe 17 ianuarie și cu siguranță în al doilea an lucrurile se vor mai echilibra, și cu o organizare mai bună vom putea finanța mai multe proiecte”.

(Puteți urmări secvența de la minutul 2:50 și până la 7:37)

Sursa: psnews.ro