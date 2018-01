Un distrugător american, elicioptere şi nave militare ucrainene efectuează exerciţii comune în Marea Neagră, a anunţat vineri după-amiază Ministerul Apărării de la Kiev, pe fondul intensificării conflictului separatist est-ucrainean.

#USSCarney 🇺🇸 pulling into Odessa, Ukraine 🇺🇦 Jan. 8. Routine visit shows shared commitment to promote security & stability in region, while also enhancing interoperability w/ partners in #BlackSea #PartnerStrong #SteadyPresence pic.twitter.com/NHDJjrczDY