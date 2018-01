Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a efectuat joi, 11 ianuarie 2018, o vizită de lucru la Cernăuți, Ucraina. Agenda deplasării a inclus o întrevedere cu omologul ucrainean, Pavlo Klimkin, urmată de o declarație de presă comună a celor doi demnitari, scrie într-un comunicat al Ministerului de Externe al României.

În declarația susținută la Cernăuți, șeful diplomației române a punctat principalele elemente abordate în cadrul întrevederii cu partea ucraineană, o semnificație aparte fiind acordată problemelor minorității române din Ucraina, cu accent pe tema Legii ucrainene a educației. Ministrul Teodor Meleșcanu a subliniat preocuparea constantă pentru protejarea și promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv prin menținerea subiectului Legii ucrainene a educației pe agenda discuțiilor bilaterale, și acțiunile diplomatice întreprinse în acest sens. A transmis omologului ucrainean că partea română se așteaptă la identificarea de soluții durabile, care sa răspundă interesului legitim al minorității române din Ucraina de a beneficia de exercițiul dreptului la educație în limba maternă la toate nivelurile de educație. A arătat, de asemenea, disponibilitatea părții române de a oferi expertiză în ceea ce privește asigurarea învățământului în limba maternă pentru persoanele aparținând minorităților naționale.

„România își menține evaluarea că articolul 7 al Legii educației, în formularea prezentă, are un impact negativ asupra dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române și, în general, a celor a căror limbă maternă este limba română. Am discutat cu domnul ministru Klimkin pe marginea Opiniei Comisiei de la Veneția și am reamintit că, în discuțiile bilaterale de până acum, inclusiv cele la nivel înalt, partea ucraineană a promis că va prelua în legislația internă recomandările Comisiei de la Veneția. România este pregătită să împărtășească din experiența pe care o are în ceea ce privește învățământul în limba maternă, în paralel cu asigurarea cunoașterii limbii române. România este un exemplu în acest sens”, a precizat ministrul român al afacerilor externe.