Serviciile de intervenţie continuă eforturile de a stinge incendiul izbucnit la tancul petrolier care s-a ciocnit, sâmbătă noapte, cu un cargobot, în largul Coastelor de Est ale Chinei. Există temeri că nava, din care s-a scurs deja o cantitate importantă de petrol, ar putea exploda.

Serviciile de intervenţie au găsit, luni după-amiază, cadavrul unuia dintre cei 32 de membri ai echipajului tancului petrolier, au anunţat oficiali chinezi şi iranieni.

Există temeri că tancul petrolier iranian, înregistrat în Panama, ar putea exploda şi s-ar putea scufunda, în condiţiile în care incendiul de la bordul navei devine tot mai puternic, a relatat postul public China Central Television (CCTV), citând experţi din cadrul serviciilor de intervenţie.

Accidentul naval s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la 300 de kilometri est de oraşul Shanghai.

Cei 21 de membri ai echipajului cargobotului chinez au fost salvaţi, însă autorităţile nu au reuşit să ia legătura cu echipajul tancului petrolier.

Autorităţile chineze au demarat o operaţiune de căutare şi salvare a membrilor echipajului tancului petrolier, care au fost daţi dispăruţi, aparent fiind vorba de 30 de iranieni şi două persoane din Bangladesh.

Mohammad Rastad, şeful Organizaţiei Maritime şi Portuare din Iran, a declarat că trupul neînsufleţit a fost transportat la Shanghai pentru identificare.

------------------------------ Forţele navale americane au trimis o aeronavă militară pentru a ajuta la căutarea membrilor echipajului tancului petrolier care sunt în continuare daţi dispăruţi.

Condiţiile meteo nefavorabile stânjenesc eforturile echipelor de intervenţie care continuă să încerce să stingă incendiul masiv izbucnit la bordul tancului petrolier, a declarat Lu Kang, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing.

Până în acest moment nu se cunoaşte cu exactitate magnitudinea dezastrului ecologic cauzat de scurgerea de petrol, însă există riscul ca acesta să fie cel mai grav din 1991 şi până astăzi, atunci când 260.000 de tone de petrol s-au scurs în largul coastelor Angolei.

Tancul petrolier Sanchi, care aparţine unei companii de stat iraniene şi este înregistrat în Panama, transporta 136.000 de tone de petrol din Iran în Coreea de Sud.

