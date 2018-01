Națională Omanului a reușit să câștige la penalty-uri Cupa Golfului în față Emiratelor Arabe Unite cu scorul de 6-5. În timpul regulamentar, scorul a fost 0-0 în finală ce a avut loc în Kuweit. Oman a eliminat chiar în primul tur marea favorită, Kuweit, cea care a câștigat de 10 ori trofeul. Oman a eliminat apoi și Arabia Saudită.

Bucuria din final a celor din Oman a fost oprită după ce gardul unei platforme a stadionului Sheikh Jaber al Ahmad a cedat și mai multe persoane s-au prăbușit! Conform Federației din Kuweit, peste 40 de persoane au suferit răni minore în urmă incidentului.

WATCH: #Oman 🇴🇲 #GulfCup celebrations were marred by a terrible incident as a section of the glass barrier at Jaber Int'l Stadium collapsed, causing many fans to fall from 2 m heights over broken glass. pic.twitter.com/bGKEsj22Mk