Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un avion de pasageri în urma ciocnirii cu o altă aeronavă la aeroportul din Toronto, existând informaţii neconfirmate privind pasageri care au suferit răni uşoare în urma incidentului, transmite agenţia de ştiri Reuters.

Un avion care era tractat a intrat în coliziune cu o aeronavă care aterizase recent şi aştepta să parcheze, în urma ciocnirii izbucnind un incendiu care a fost stins rapid de pompieri, au anunţat autorităţile aeroportuare din Canada.

În incident au fost implicate o aeronavă de tip Boeing 737-800 a companiei Westjet şi un avion al firmei Sunwing.

Startled passengers watched as a fire broke out after two planes collided on the ground at Toronto's Pearson International Airport.



