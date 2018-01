Fotograful de modă Paolo Roversi s-a întâlnit pentru prima dată cu Rihanna în 2014. Era la studioul lui din Paris, același la care lucra de 20 de ani, și i-a făcut portrete cu camera sa vintage format 8x10. Ședința foto a fost făcută pentru coperta Music Issue a i-D din 2015 (creată de Alastair McKimm), pentru a marca începutul relației celor doi.

Rihanna s-a întors în studioul lui Roversi în 2015 ca să pozeze pentru campania albumului ei ANTI din 2016, cadre care au devenit artwork-ul pentru „Bitch Better Have My Money”, „Kiss It Better” și „Needed Me”. Dar sunt o groază de imagini care n-au fost publicate niciodată. Roversi a arătat câteva nepublicate într-o expoziție numită Storie la Palazzo Reale din Milano, ca parte din Festivalul Foto Vogue, care a avut loc pe 17 decembrie. A existat o cameră întreagă dedicată imaginilor nemaivăzute cu Rihanna.