Regizorul britanic Laurence Dunmore, cunoscut mai cu seamă pentru "The Libertine", o producţie cu Johnny Depp şi John Malkovich, precum şi din industria de advertising, a realizat un spot de 60 de secunde despre fotograful care a suprins singurele clişee de la Marea Unire din 1918, Samoilă Mârza.

Conform news.ro, Laurence Dunmore îşi prezintă viziunea cinematografică într-un spot bazat pe o poveste reală despre pasiune, perseverenţă şi depăşirea adversităţilor a lui Samoilă Mârza, fotograful care a realizat sigurele imagini de la Marea Unire 1918.

Deși spune că nu a mai fost în România, cineastul britanic precizează că ceea ce l-a făcut să accepte provocarea este povestea din care reiese voința lui Samoilă Mârza de a-și duce drumul până la capăt.

„Nu am mai fost în România, dar auzisem foarte multe lucuri pozitive despre industriile creative şi de producţie de film. Am înţeles că am în faţă ocazia unei abordări cinematografice epice datorită călătoriei uimitoare prin care ne poartă voinţa eroului de a-şi urma pasiunea, de a nu renunţa şi de a-şi duce drumul până la capăt.”, a spus Laurence Dunmore.

Fotograful Samoilă Mârza s-a născut pe 18 septembrie 1886, la Galtiu, Alba şi a murit pe 19 decembrie 1967, la Alba Iulia. A fost cunoscut mai ales pentru realizarea singurelor clişee fotografice care surprind Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.