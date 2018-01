Am ajuns în prima zi a anului 2018, pe care oamenii din întreaga lume au întâmpinat-o cu speranța că va fi un an mai bun. A fost un an agitat 2017, mai ales pe scena politică - și asta nu numai la noi -, iar nerăbdarea de a trece de pragul unui an plin de evenimente este suportată parcă mai ușor alături de familie, prieteni, muzică și distracție. Ca în fiecare an, am fost cu ochii și pe revelioanele de pe alte meridiane, în căutarea celui mai spectaculos foc de artificii.

Ora 7:00. Anul Nou a ajuns la New York, acolo unde a fost primit cum numai newyorkezii știu să o facă: cu tradiționalul sărut în Time Square, în acordurile melodiei „New York, New York” cântate de Frank Sinatra. Sunt momente emoționante, iar camerele de televiziune au surprins și o cerere în căsătorie:

Ora 4:00. Noul an a trecut Oceanul și a ajuns deja și pe continentul american. La Rio de Janeiro a fost întâmpinat, ca de obicei, cu o petrecere imensă pe plaja Copcabana și cu un impresionant și colorat foc de artificii.

Ora 2:00. Europa întreagă a trecut în 2018. Anul Nou a sosit și pe meridianul GMT, adică la Londra, unde a avut loc unul dintre cele mai frumoase focuri de artificii de la Revelionul 2018. Big Ben a dat semnalul:

Ora 1:00. Și Europa Occidentală a intrat în 2018. Ca de obicei, noul an a fost întâmpinat cu lumini și artificii la Poarta Brandenburg din Berlin.

Ora 00:00. R.Moldova și România au intrat în 2018. Este anul în care vom marca 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Noul An a fost întâmpinat, după tradiționala numărătoare inversă, cu o explozie de urale și un spectaculos foc de artificii, atât în Capitală, cât și alte orașe ale țării.

Desi afară era frig, petrecăreții au chefuit pâna târziu. Pe melodiile cântate de interpreți autohtoni, oamenii au incins hore chiar în Piața Marii Adunari Nationale din Chișinău. Desi băuturile au fost interzise, cei prezenți au ciocnit, totuși, un pahar cu șampanie.

Sursa: Digi24.ro