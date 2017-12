Forţele de poliţie din SUA şi Europa întăresc măsurile de securitate înaintea festivităţilor de Revelion, relatează DPA.



Departamentul de Poliţie din oraşul New York (NYPD) a anunţat că va consolida securitatea pentru festivităţilor de duminică noapte.



"NYPD şi partenerii săi de aplicare a legii vor spori numărul posturilor de observare în Times Square pentru a monitoriza proactiv punctele de observare de la înălţime", a precizat departamentul pe site-ul său.



Aceste măsuri de securitate sporite vin după masacrul de la 1 octombrie de la Las Vegas, în Nevada, când un bărbat înarmat a tras de la etajul 32 al unui hotel asupra mulţimii adunate la un festival de muzică din apropiere, omorând peste 50 de persoane.



În prezent nu există "ameninţări directe şi credibile la adresa oraşului New York sau a Times Square", a spus comisarul James P. O'Neill, din cadrul NYPD.



La Las Vegas, poliţia va desfăşura echipe de observare şi lunetişti pe acoperişuri în timpul festivităţilor de Revelion pe celebra "Fâşie Vegas", a anunţat în această săptămână şeriful Joe Lombardo.



Peste 300 de membri ai gărzii naţionale şi circa 1.500 de poliţişti vor putea fi mobilizaţi în caz de nevoie la Las Vegas.



În acest an vor exista mai multe echipe de intervenţie rapidă, iar poliţia din Las Vegas va primi sprijin din partea unor membri ai serviciilor federale de informaţii, a spus Lombardo.



Persoanele care vor participa în stradă la festivităţile de Revelion în mai multe mari oraşe din Europa vor fi percheziţionate şi li se vor controla genţile, în contextul în care ţări ca Franţa, Germania şi Marea Britanie s-au confruntat în ultimii ani cu atacuri teroriste.



În Paris şi în împrejurimi, aproape 8.000 de poliţişti şi militari vor fi mobilizaţi pentru a asigura securitatea, a anunţat poliţia vineri. Măsurile nu urmăresc doar prevenirea unor potenţiale atacuri teroriste, dar şi reprimarea oricăror tulburări.



Poliţia franceză va urmări cu atenţie în special Bulevardul Champs-Élysées, unde consumul de alcool va fi interzis. Persoanele care vor dori să participe la festivităţile din noaptea de Anul Nou vor trebui să permită să li se verifice genţile, iar poliţia va instala bariere de beton pentru a preveni pătrunderea maşinilor.



În întreaga ţară, 99.000 de poliţişti şi militari vor fi în patrulare, conform Ministerului de Interne francez.



În oraşul Hamburg din nordul Germaniei, poliţie a instalat noi camere de securitate pe promenada Jungfernstieg pentru a putea supraveghea mai bine zona şi pentru interveni rapid în caz de nevoie.



Poliţia din Londra a anunţat la rândul său că oamenii trebuie să se aştepte să vadă pe străzi poliţişti înarmaţi, iar în centrul oraşului vor fi instalate bariere pentru maşini.



Purtătorul de cuvânt al poliţiei a precizat totuşi că aceste măsuri nu sunt luate în urma unor informaţii specifice privind posibile ameninţări şi că ele au fost pregătite de mai multe luni.

Sursa: Agerpres