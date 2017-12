Foto:

Guvernul Israelului negociază intens cu România, Cehia şi Letonia pentru mutarea ambasadelor acestor ţări de la Tel Aviv la Ierusalim, afirmă surse diplomatice, contactele fiind confirmate de un reprezentant al Ministerului israelian de Externe, scrie Mediafax.

Surse diplomatice au declarat că în acest moment au loc negocieri intense cu România, Cehia şi Letonia.

Nu există progrese concrete, dar ideea privind mutarea anbasadelor este analizată de ţări est-europene, a declarat pentru publicaţia germană Süddeutsche Zeitung un purtător de cuvânt al Ministerului israelian de Externe.

Ministerul israelian de Externe a iniţiat contacte cu cel puţin zece ţări care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, după exemplul SUA, a afirmat anterior Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurând, conform unor surse diplomatice, România. Ministerul israelian de Externe este "în contact cu cel puţin zece ţări" pentru potenţiala transferare a ambasadelor la Ierusalim, a declarat Tzipi Hotovely pentru postul de radio israelian Arutz Sheva. Întrebată care sunt aceste ţări, Tzipi Hotovely a precizat: "Nu pot divulga numele, dar unele sunt din Europa. Ţinem demersurile sub acoperire, deoarece aceste ţări sunt supuse unor presiuni enorme din partea lumii arabe şi a altor ţări europene". Însă Tzipi Hotovely a menţionat recenta declaraţie a preşedintelui Camerei Deputaţilor, liderul PSD Liviu Dragnea, potrivit căruia România ar trebui să se gândească serios să-şi mute Ambasada în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Până acum, am văzut doar începutul", a spus Tzipi Hotovely, explicând că deciziile Statelor Unite şi Guatemalei de mutare a ambasadelor la Ierusalim vor fi urmate de alte ţări. Conform unor surse diplomatice citate de presa israeliană, printre ţările care ar analiza posibilitatea mutării ambasadelor la Ierusalim se numără România, Honduras, Filipine şi Sudanul de Sud.

Donald Trump a recunoscut recent că Ierusalimul este capitala Israelului, generând un val de nemulţumire în întreaga lume. Decizia lui Donald Trump privind Ierusalimul a fost criticată dur de Autoritatea Palestiniană, de Liga Arabă, de numeroase ţări musulmane, de Uniunea Europeană şi Rusia.

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat săptămâna trecută, cu o largă majoritate, un proiect de rezoluţie care condamnă decizia preşedintelui SUA, Donald Trump, de recunoaştere a oraşului Ierusalim drept capitală a Israelului. România şi alte patru state membre ale Uniunii Europene s-au abţinut de la vot în cursul sesiunii extraordinare a Adunării Generale ONU pe tema deciziei preşedintelui SUA.

Autoritatea Palestiniană condamnă vehement declaraţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentând că este vorba de încălcarea rezoluţiilor ONU, iar reprezentantul României a fost convocat pentru explicaţii.

Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul României, după anunţul privind analizarea cu seriozitate a posibilităţii mutării Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Amal Jado, secretar de stat pentru Afaceri Europene în Ministerul palestinian de Externe, a exprimat furie în legătură cu declaraţiile făcute de preşedintele Camerei Deputaţilor din România, liderul PSD Liviu Dragnea, privind posibilitatea mutării Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Oficialul palestinian a atras atenţia că o astfel de hotărâre ar încălca reglementările internaţionale, inclusiv rezoluţii ONU, în special Rezoluţia 478 a Consiliului de Securitate ONU, intrând în contradicţie şi cu poziţia Uniunii Europene privind statutul oraşului Ierusalim.

Liviu Dragnea a declarat vineri că România ar trebui să se gândească serios să mute Ambasada din Israel la Ierusalim, el invocând "chestiuni practice", legate de faptul că instituţiile centrale ale Israelului se află la Ierusalim. "Eu vă spun care este punctul meu de vedere. Eu cred că România ar trebui să se gândească serios să mute ambasada României din Israel în Ierusalim. Ar trebui să ne gândim foarte serios", a spus Dragnea, solicitat să comenteze faptul că preşedintele american, Donald Trump, a recunoscut oraşul Ierusalim drept capitală a Israelului. Întrebat de ce ar trebui să se întâmple acest lucru, Dragnea a răspuns: "Sunt şi chestiuni practice. Toate instituţiile centrale ale Israelului sunt în Ierusalim şi ambasadorii şi personalul Ambasadei fac naveta de la Tel Aviv la Ierusalim. Cred că ar trebui să ne gândim serios ca Ambasada României în Israel să fie mutată la Ierusalim".

Miercuri, Liviu Dragnea a declarat că le-a comunicat premierului, preşedintelui Senatului şi ministrului de Externe poziţia sa privind mutarea Ambasadei române din Israel la Ierusalim, el apreciind că MAE trebuie să "ia în serios lucrul ăsta". Dragnea a fost întrebat, într-un interviu transmis de Antena 3, dacă atunci când a declarat că România ar trebui să se gândească serios să mute Ambasada din Israel la Ierusalim a emis un punct de vedere spontan sau unul la care a concurat şi MAE, el precizând că i-a informat despre opinia sa pe premier, pe ministrul de Externe şi pe preşedintele Senatului imediat ce a exprimat-o public şi subliniind că MAE trebuie să ia în serios acest lucru. "Eu am fost întrebat, mi-am spus punctul de vedere, am continuat discuţiile în coaliţie, le-am spus şi preşedintelui Tăriceanu, şi premierului, şi ministrului de Externe Meleşcanu despre acest lucru şi despre convingerea mea. Şi nu am spus să se mute Ambasada mâine, dar MAE trebuie să ia în serios lucrul ăsta şi are toată capacitatea instituţională şi nu numai să facă o analiză serioasă. Dacă va avea argumente serioase că nu trebuie mutată Ambasada de acolo, ne predăm. Dar doar aşa, neavând niciun argument şi nespunând nici una nici alta...", a afirmat Dragnea. "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran şi are aceleaşi drepturi pe care le avem şi noi în interiorul statului. În Israel ambasadele sunt în Tel Aviv, instituţiile centrale sunt în Ierusalim. În fiecare dimineaţă ambasadorii vin la Ierusalim, seara se duc înapoi. Dacă Israelul îşi va muta capitala în mod oficial la Ierusalim, noi o să stăm cu Ambasada la Tel Aviv? Să zicem că noi ne mutăm capitala la Braşov. Ambasadele o să rămână în Bucureşti?", a adăugat Dragnea, reiterând declaraţia sa iniţială.

Uniunea Europeană a exprimat "preocupări grave" în legătură cu decizia preşedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului, avertizând că măsura, o încălcare a unei rezoluţii ONU, riscă să afecteze perspectivele de pace între israelieni şi palestinieni.

"Uniunea Europeană exprimă preocupări grave legate de anunţul făcut de preşedintele SUA, Donald Trump, privind oraşul Ierusalim şi privind repercusiunile pe care le-ar putea avea asupra perspectivelor de pace. Poziţia UE este neschimbată. Trebuie îndeplinite aspiraţiile ambelor părţi şi trebuie găsită o cale, prin negocieri, pentru stabilirea statutului Ierusalimului ca viitoare capitală a ambelor state", israelian şi palestinian, a anunţat recent Federica Mogherini, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe.

"Uniunea Europeană şi statele membre vor continua să respecte consensul internaţional privind oraşul Ierusalim, prevăzut, între altele, în Rezoluţia Consiliului de Securitate ONU 478; aici sunt prevederi privind sediile misiunilor diplomatice până la soluţionarea statutului definitiv al oraşului Ierusalim", a adăugat Federica Mogherini, potrivit unui comunicat al Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE). "Uniunea Europeană îndeamnă toate părţile să dea dovadă de calm şi de reţinere pentru a evita escaladarea conflictului. Trebuie să ne concentrăm în continuare pe crearea condiţiilor pentru negocieri directe şi consistente (...). UE reiterează angajamentul ferm în favoarea soluţiei a două state", israelian şi palestinian, a încheiat Federica Mogherini.

Sursa: Mediafax