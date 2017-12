Un centru comercial chinez, care s-a remarcat anul trecut cu o statuie a unui cocoş care semăna cu Donald Trump, a recidivat cu câteva săptămâni înainte de Anul Câinelui cu o lucrare care prezintă un patruped în imaginea preşedintelui american, relatează AFP.

Foarte comentată pe reţelele de socializare, statuia gigantică dezvelită la Taiyuan reprezintă un soi de buldog alb, aşezat pe cele patru labe, cu o figură caracteristică miliardarului new-yorkez.



În primul rând, câinele are o coafură care aminteşte de locatarul de la Casa Albă şi un deget ridicat spre cer, un gest care trimite la atitudinea lui Donald Trump în timpul discursurilor sale.



Anul Câinelui, potrivit calendarului lunar chinez, va începe în luna februarie, urmând după Anul Cocoşului.



Donald Trump este născut în 1946, sub semnul chinezesc al Câinelui, la fel ca predecesorii săi George W. Bush şi Bill Clinton.



Potrivit canoanelor astrologice chineze, persoanele născute într-un An al Câinelui sunt directe şi foarte loiale, dând dovadă de un simţ acut al justiţiei. În acelaşi timp, ele sunt încăpăţânate şi iritabile.



Iarna trecută, pentru a sărbători Anul Cocoşului, acelaşi centru comercial din Taiyuan a expus statuia unui cocoş care semăna cu Donald Trump. Opera a inspirat numeroase copii, printre care şi un model gonflabil care şi-a făcut apariţia nu departe de Casa Albă în această vară.



Dacă se amuză cu generozitate de liderii străini, chinezii nu pot face acelaşi lucru cu propriii lideri, cenzura şi autocenzura veghind cu scrupulozitate la respectul datorat responsabililor comunişti la putere.



Comentariile privind personajul Winnie-the-Pooh au fost blocate anul trecut pe reţelele sociale după ce unii au afirmat că există o asemănare între ursuleţ şi preşedintele Xi Jinping.

sursa: agerpres.ro