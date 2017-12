Jucătoarea ucraineană de şah Anna Muziciuk, deţinătoarea titlului mondial la şah rapid şi la şah blitz, a refuzat participarea la ediţia din acest an a competiţiei, programată în Arabia Saudită, ea refuzând să se supună exigenţelor autorităţilor din această ţară cu privire la femei, informează news.ro.

“Voi pierde două titluri mondiale pentru că am decis să nu merg în Arabia Saudită. Am decis să nu port abaya, să nu fiu însoţită când ies afară, să nu mă simt o creatură inferioară. În urmă cu exact un an, am câştigat aceste două titluri şi eram ce am ai fericită persoană din lumea şahului, dar de această dată mă simt rău. Sunt pregătită să îmi respect principiile şi să lipsesc de la competiţia la care aş fi putut să câştig mai mult decât câştig la 12 concursuri. Este deranjant, dar cel mai supărător este că aproape nimănui nu îi pasă”, a notat Muziciuk pe Facebook.

În noiembrie, Federaţia Internaţională de Şah a anunţat pe site-ul oficial că a ajuns la un acord cu organizatorii cu privire la un dress code pentru competiţia de la sfârşitul acestui an. Astfel, bărbaţii trebuie să poarte costume de culoare închisă, cu cămaşă albă, iar femeile costume bleumarin sau negre, cu bluză albă cu guler înalt.

Fondul total de premii pentru competiţie este de două milioane de dolari.