POLITICĂ

Ministerul de Externe al Rusiei: SUA doreşte să ridice pentru FR „preţul conflictului” din Donbas

SUA şi Canada, prin faptul că le permit companiilor lor să furnizeze armament Kievului, înteţesc din nou conflictul şi îl internaţionalizează, a declarat ministrul adjunct de Externe al Rusiei Grigori Karasin. El a accentuat că SUA se străduiesc „să ridice pentru Rusia «preţul conflictutlui din Donbas»”, iar asta „este o logică extrem de periculoasă şi păguboasă”, care „conduce spre război”. El a adăugat că „SUA şi Canada deschid cutia Pandorei şi, în esenţă, se implică în conflictul ucrainean”.

https://ria.ru

GRU a desfăşurat în anul 2014 o operaţiune de discreditare a Maidanului pe reţelele sociale

Direcţia principală de recunoaştere (GRU), după evenimentele de pe Maidan din anul 2014, a lansat în Ucraina o campanie de discreditare a noilor autorităţi. THE WASHINGTON POST vorbeşte despre evenimentele din 22-27 februarie 2014. În acele zile, preşedintele Ucrainei Victor Ianukovici a fost înlăturat de la putere şi a fugit din ţară. În Crimeea, oameni în uniforme militare fără semne distinctive au capturat clădirea parlamentului regional. Atunci militarii au creat „o multitudine de conturi false” pe Facebook şi VKontakte, se spune în raportul GRU.

https://tvrain.ru

De pe conturile false au fost postate comentarii la 25 de „publicaţii de limba engleză” şi la 30 de grupuri de pe reţelele sociale. WP recunoaşte că este greu a evalua consecinţele campaniei informaţionale a GRU. Cu toate acestea, operaţiunea, potrivit publicaţiei, „prezicea” ceea ce va face Moscova în anul 2016 în SUA.

https://republic.ru

Putin a vorbit despre necesitatea de a perfecţiona legea cu privire la mijloacele de informare în masă ca agenţi străini

Preşedintele FR Vladimir Putin a declarat că legea despre mass-media ca agenţi străini „are nevoie de perfecţionare”. El a precizat că „trebuie făcut astfel, încât legea să fie îndreptată spre rezolvarea acelei probleme pentru care a fost creată şi anume a exclude imixtiunea în viaţa noastră politică internă din exterior, fie în mod direct, fie prin intermediul unor persoane interpuse”.

https://www.gazeta.ru

La 5 decembrie, Ministerul Justiţiei al Rusiei a declarat drept „agenţi străini” VOCEA AMERICII, SVOBODA, precum şi proiectele care sunt legate de ele. Acesta a fost răspunsul la acţiunile autorităţilor SUA, care au obligat postul de televiziune RT să se înrergistreze în conformitate cu legea SUA privind agenţii străini.

http://www.interfax.ru

Rusia nu va invita observatori din Ucraine la alegerile preşedintelui

Comitetul Electoral Central al FR nu va invita observatori din partea CEC al Ucrainei la alegerile prezidenţiale din martie 2018. În opinia şefului CEC Ella Pamfilova, a trimite la Kiev invitaţiile de rigoare ar fi fost fariseic şi lipsit de sens. Ea a adăugat că îi aşteaptă la alegeri pe reprezentanţii misiunii de observare a OSCE, inclusiv ai Adunării Parlamentare şi ai Biroului pentru instituţiile democratice şi drepturile omului.

https://tvrain.ru

Pamfilova n-a putut răspunde la întrebarea cum vor putea vota cetăţenii ruşi aflaţi în Ucraiina. Ea a spus că asta nu depinde nici de ea personal, nici de Externele din Rusia şi, în genere, ea nu ştie „cine ar putea răspunde acum cu certitudine”. Cea mai probabilă variantă ar putea fi, potrivit sursei citate, votarea în oraşele ruse de frontieră.

https://iz.ru

Putin a fost înaintat oficial la funcţia de preşedinte

Grupul de iniţiativă a anunţat înaintarea oficială în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 2018 a preşedintelui FR Vladimir Putin. Declaraţia a fost făcută de liderul grupului menţionat, conducătoarea Centrului pentru copiii talentaţi Elena Şmeliova.

https://www.novayagazeta.ru

CEC nu l-a admis pe Navalnîi să participe la alegeri. UE a condamnat această decizie

CEC a refuzat să-l înregistreze pe opozantul Alexei Navalnîi în calitate de candidat la funcţia de preşedinte al FR. Drept cauză a fost invocată condamnarea lui Navalnîi în baza unui articol grav. Politicianul a anunţat, la rându-i, „o grevă a alegătorilor” şi i-a chemat pe oameni să nu participe la alegeri.

https://republic.ru

UE a declarat că neadmiterea lui Navalnîi la alegeri a pus sub semnul îndoielii pluralismul politic din FR. Sursa citată a menţionat că acuzaţiile motivate politic nu trebuie să devină un obstacol în calea activităţii poltiice.

http://www.rosbalt.ru

Sobceak a fost înregistrată în calitate de candidat la funcţia de preşedinte

CEC i-a permis Xeniei Sobceak să deschidă un cont electoral şi le-a înregistrat pe persoanele de încredere ale candidatului. Sobceak a mulţumit comisiei pentru munca impecabilă şi şi-a exprimat speranţa că vor avea o „cooperare armonioasă”.

https://www.vedomosti.ru

Sobceak i-a propus lui Navalnîi să devină persoana ei de încredere la alegeri

Prezentatoarea de televiziune Xenia Sobceak i-a propus opozantului Alexei Navalnîi să devină persoana ei de încredere la alegeri. Ea consideră boicotul alegerilor drept „o metodă dăunătoare şi lipsită de eficienţă”, care „nu numai că nu va diminua prezenţa, dar va mări procentele lui Putin”. Ea a mai spus că neadmiterea lui Navalnîi la alegeri este „o inechitate monstruoasă şi o nouă greşeală a autorităţilor”.

https://www.rbc.ru

ECONOMIE

Investitorii străini au retras de pe piaţa FR 900 de miliarde de dolari în decursul anului

În anul 2017, investitorii străini au retras din fondurile orientate spre piaţa rusească circa 900 de miliarde de dolari. Este estimarea făcută de KOMMERSANT după studierea raportului BofA Merrill Lynch. Volumul total al mijloacelor s-a dovedit maxim de la începutul introducerii sancţiunilor anti-ruse.

https://www.kommersant.ru

Visa şi Mastercard au fost excluse din asociaţia rusă Finteh

Din asociaţia Finteh, creată sub egida Băncii Centrale pentru dezvotarea tehnologiilor financiare, au fost excluse Visa şi Mastercard.

https://www.vedomosti.ru

Surse din Finteh au comunicat că Visa şi MasterCard nu au fost excluse din organizaţie, deoarece cu ele, în principiu, n-a fost încheiat un contract cu privire la calitatea de membru. Această chestiune va fi examinată doar în anul 2018. La 12 octombrie, Finteh a comunicat că Visa şi MasterCard au devenit membri ai asociaţiei.

https://www.kommersant.ru

SOCIETATE

Mutko şi-a suspendat pentru o jumătate de an munca în calitate de preşedintele al Uniunii Ruse de Fotbal

Vicepremierul Vitali Mutko şi-a suspendat pentru o jumătate de an munca în calitate de preşedinte al Uniunii Ruse de Fotbal. El a explicat că planifică să intenteze un proces în Arbitrajul sportiv din cauza înlăturării de la Olimpiadă şi a acuzaţiilor de participare „în programul guvernamental de dopaj”.

http://tass.ru

Mass-media au pus această decizie în legătură cu presiunea din partea FIFA din cauza „crizei dopajului”. La începutul lui decembrie, Comitetul Internaţional Olimpic l-a suspendat pe viaţă pe Vitali Mutko să mai participe la Jocurile Olimpice. Decizia a fost luată ca urmare a anchetei în care e relevat că FR a ascund aplicarea dopajului de către sportivii săi în timpul Olimpiadei 2014.

https://republic.ru

Şeful Voentelecom a fost reţinut în cadrul unui dosar vizând furturile în procesul de livrare a tehnicii speciale pentru Ministerul Apărării

La Moscova, sub bănuiala furtului a circa 500 de milioane de ruble (8,6 milioane de dolari) în cursul realizării contractelor de stat încheiate cu Ministerul Apărării privind livrarea de routere, precum şi supravegherea comunicaţiilor prin satelit, a fost reţinut directorul general al Societăţii pe Acţiuni Voentelecom, Alexandr Davîdov. Sub conducerea lui, Voentelecom a intrat în topul celor mai mari 20 de companii IT din Rusia, realizând zeci de proiecte investiţionale şi elaborând mai bine de 20 de prototipuri de echipament modern în interesele Ministerului Apărării, Ministerului Justiţiei, FSB.

https://www.kommersant.ru

La Moscova, un autocar a intrat într-o trecere subterană de pietoni. Au murit patru oameni

În ziua de 25 decembrie, au autocar a pătruns pe trotuar şi s-a prăbuşit în pasajul subteran. Ca urmare, au murit patru oameni. Ancheta ia în calcul două ipoteze: eroarea şoferului şi defecţiunea autocarului. Este exclusă ipoteza unui atac terorist. Şoferul a declarat că a decuplat frâna de mână, iar pe urmă nu l-a mai putut opri. Expertiza medicală a demonstrat că era treaz.

https://meduza.io

MOLDOVA

La începutul anului 2018, în Moldova va fi schimbat ambasadorul FR

La începutul anului 2018 va fi schimbat ambasadorul FR în Moldova: locul lui Farit Muhametşin va fi luat de Oleg Vasneţov, de 64 de ani. Potrivit KOMMERSANT, Vasneţov va pleca în delegaţie în Moldova în luna martie 2018. Este, afirmă ministerul rus de externe, o rotaţie de personal planificată: la finele lunii ianuarie Muhametşin va împlini 71 de ani, ceea ce e peste limita de vârstă pentru serviciul public. La ora actuală, Vasneţov exercită funcţia de şef al Departamentului pentru relaţiile cu subiecţii Federaţiei, Parlamentul şi asociaţiile obşeşti.

https://www.kommersant.ru

Dodon: pacificatorii FR vor rămâne în Transnistria

Dodon a declarat pentru IZVESTIA că nu exclude uniunea cu Transnistria în cadrul unei federaţii şi a dat asigurări că nu va admite retragerea pacificatorilor ruşi de pe malul stâng al Nistrului. El a spus că „declaraţiile politice făcute de reprezentanţii guvernului la ONU şi pe alte platforme sunt pur şi simplu o tentativă de publicitate în beneficiu propriu, în tendinţa de a-şi asigura susţinerea capitalelor prooccidentale”.

El a mai declarat că a adunat suficiente voturi pentru a bloca iniţiativa schimbării denumirii oficiale a limbii vorbite în Moldova, din moldovenească în română, iar includerea „vectorului european” în Constituţie este, în opinia sa, imposibilă practic până la alegerile parlamentare din 2018.

https://iz.ru