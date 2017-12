Prim-ministrul britanic Theresa May s-a declarat amuzată de numele de 'Madame Brexit' pe care l-a folosit la adresa sa, joi, premierul polonez Mateusz Morawiecki, ea insistând însă că este mai mult decât atât şi că se află în funcţie 'pe termen lung', notează sâmbătă BBC News în ediţia online.

'Aşa cum a spus Madame Brexit, Brexit înseamnă Brexit', a declarat Morawiecki în conferinţa comună de presă, la finalul întrevederii lor de la Varşovia.



Vineri, dna May s-a declarat amuzată de comentariul omologului său polonez. 'Poate aţi remarcat că am zâmbit când am auzit traducerea cu Doamna Brexit sau Madame Brexit', le-a spus ea reporterilor care o însoţeau vineri într-o vizită la baza militară britanică din Cipru.



'Uitaţi ce e, voi livra Brexit-ul. Nu e nicio îndoială în privinţa aceasta, dar mai fac şi alte lucruri. Dacă vă uitaţi la schimbările pe care le facem în educaţie şi formare, de exemplu. Strategia industrială despre care am discutat chiar cu polonezii (...) şi Marea Britanie în lume', a adăugat ea.



Dna May a mai spus că a întreprins o serie de vizite externe înaintea Crăciunului 'pentru a promova Marea Britanie atât în ce priveşte comerţul, cât şi rolul nostru în apărare şi securitate'.



Întrebată dacă ar caracteriza 2017 - în care a pierdut majoritatea în Camera Comunelor în urma alegerilor anticipate pe care le-a convocat ea însăşi - drept unul din anii ce mai dificili din carieră, Theresa May a răspuns subliniind progresele recente în negocierile pentru Brexit. 'Ceea ce vrem să realizăm este în interesul UE27, cât şi al nostru', a insistat ea.

Sursa: Agerpres.ro