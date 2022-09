Preşedintele SUA, Joe Biden, prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, şi preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se numără printre personalităţile care s-au recules, duminică, la Westminster Hall, unde se află sicriul cu trupul neînsufleţit al reginei Elizabeth a II-a, notează news.ro.

Joe Biden a venit împreună cu soţia sa Jill.

US President Joe Biden and his wife Jill have visited the Queen's coffin at Westminster Hall ahead of the monarch's state funeral tomorrow.



Au mai fost prezenţi regele şi regina Spaniei şi regele şi regina Suediei.

King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia of Sweden visit Queen Elizabeth II at her Lying-in-State.



De asemenea, s-au recules la Westminster Hall şi preşedintele Comisiei Europene, Ursuula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Printre cei care i-au adus duminică omagiu reginei s-a numărat şi Olena Zelenska.