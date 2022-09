Au apărut imagini din interiorul camerelor de tortură din Izium și Harkov, unde rușii îi chinuiau pe ucraineni. Totodată, oamenii care au fost torturați povestesc despre ororile prin care au trecut. Președintele Volodimir Zelenski a spus că anchetatorii au descoperit noi dovezi de tortură folosită împotriva oamenilor îngropați la Izium, unul dintre cele peste 20 de orașe recucerite în nord-estul regiunii Harkov, după o contraofensivă-fulger la începutul acestei luni.

„Mai mult de 10 camere de tortură au fost deja găsite în zonele eliberate din regiunea Harkov, în diverse orașe”, a spus Zelenski într-un mesaj video de sâmbătă, scrie Digi24.ro. „Tortura a fost o practică răspândită în teritoriile ocupate. Asta este ce au făcut naziștii – asta este ce au făcut (rușii)”, a adăugat acesta. „Vor răspunde în același mod – atât pe câmpul de luptă și în instanțe”.

We were inside a torture prison in #Isjum. A man who was imprisoned here told us: „They connected electrodes and used electric shocks. They also put a gas mask on me." The full report tomorrow in @BILDamSONNTAG and @bild online. pic.twitter.com/1cBmnqrLgv

Unul dintre cei torturați de ruși este Maksim Maksimov. Într-un reportaj pentru The Guardian, el le arată jurnaliștilor locul în care a fost chinuit și supus la electroșocuri. Totul s-a întâmplat într-o celulă din subsolul secției de poliție din Izium.

Imagini din interiorul camerelor de tortură din Harkov

„M-am prăbușit. M-au tras să mă ridic. Aveam o glugă pe cap. Nu puteam vedea nimic. Îmi amorțiseră picioarele. Nu mai auzeam cu urechea stângă. Apoi m-au electrocutat iar, am leșinat. După 40 de minute m-au readus în celulă”, a povestit Maksimov.

Maksimov a fost arestat de ruși în martie, la scurt timp după ce soldații ocupaseră zona de la marginea orașului, lângă râul Siverskyi Doneț. Ucraineanul a fost prins în timp ce trecea pe pod. În seara zilei în care a fost torturat, ucrainenii au bombardat clădirea de pe malul râului unde era ținut. Rușii s-au ascuns într-o altă cameră, iar Maksimov a fugit în stradă, și-a luat bicicleta și a scăpat. Spune că acela a fost norocul lui.

Maksimov povestește că rușii luau pe oricine era suspectat că avea păreri pro-ucrainene. Căutau militari și oficiali ai primăriei, în special. Aveau chiar și o listă cu nume ale celor vizați.

Locuitorii din Izium nu pot spune câți oameni au dispărut în timpul ocupației de cinci luni a orașului de către Rusia. Răspunsul a fost aflat însă sâmbătă, în pădurea de pini de la marginea orașului, unde experții criminaliști ucraineni au început un amplu și înfiorător proces de exhumare. Forțele armate ale Ucrainei au descoperit locul înspăimântător când au intrat în Izium în urmă cu o săptămână.

The more🇺🇦forces liberate territories from🇷🇺invaders,the more new crimes against humanity, committed by russians are revealed. Just like nazis in WWII russians had torture rooms in every Ukrainian town. The scope of tortures is unbelievable. People were also kept there as mascots pic.twitter.com/JPcGUTGUbq

Vineri au fost găsite primele 40 de cadavre. Unele aveau mâinile legate. Pe mâna unei femei era o brățară în culorile steagului ucrainean.

„Uneori găsim legitimații și pașapoarte. Dar nu avem numele multora dintre cei găsiți aici. Nici cauza morții”, a declarat Roman Kasianenko, procurorul șef adjunct al Harkovului, pentru Observer . „Există semne de tortură. Am găsit oameni cu mâinile legate și membrele rupte. Este însă prea devreme să spunem dacă acesta este un alt caz ca la Bucha”, a adăugat el.

The cages in which Ukrainians were kept in the torture rooms in Kupiansk.#UkrainianGenocide pic.twitter.com/kS0gK6eZdS

