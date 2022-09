Noi imagini de la summitul din Uzbekistan ridică semne de întrebare în privința liderului de la Kremlin. Vladimir Putin este ținut de braț de liderul turc, Recep Tayip Erdogan. Președintele turc pare chiar să îl și susțină la un moment dat pe liderul de la Kremlin. Iată imaginile:

At the summit in Uzbekistan, Erdogan supported Putin by the hand. pic.twitter.com/ABqUbZHt6v