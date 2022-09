Sute de oameni s-au adunat sâmbătă la Kiev, pentru a-și lua rămas bun de la îndrăgitul balerin ucrainean Oleksandr Șapoval, care a fost ucis în luptele din estul Ucrainei, scrie The Guardian și Libertatea preluând agenția France Presse.

Unii oameni care au participat la funeraliile balerinului au căzut în genunchi, iar alții au aplaudat în timp ce soldații îi duceau sicriul acoperit cu drapelul ucrainean în clădirea Operei Naționale din Kiev.

A final ovation for ballet dancer Oleksandr Shapoval at the Kyiv Opera House.



He’d performed for 28 seasons before volunteering to fight in the east.



While Ukraine enjoys successes on the battlefield, his death is a reminder of the enduring, awful cost of this war. pic.twitter.com/6V1m2vVFlr