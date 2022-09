România a atins, sâmbătă, un grad de umplere a depozitelor de gaze de 80% din capacitatea totală, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de către Transgaz.



Stocarea gazelor în depozite va continua până la 30 octombrie.



Gradul de 80% reprezintă pragul minim aprobat pentru România în noul regulament al Comisiei Europene.



Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri, că la nivelul Uniunii Europene stocurile comune de gaze au ajuns la 84%.



"Prietenii noştri din ţările baltice au depus eforturi uriaşe pentru a pune capăt dependenţei lor de Rusia. Au investit în energia din surse regenerabile, în terminale GNL şi în conducte de interconectare. Toate acestea au fost înfăptuite cu costuri ridicate, însă dependenţa de combustibilii fosili din Rusia are un preţ mult mai mare. Trebuie să ne debarasăm de această dependenţă în întreaga Europă. Am convenit aşadar să constituim stocuri comune. Am ajuns deja la 84%: mai mult decât obiectivul pe care ni l-am fixat", a spus von der Leyen.