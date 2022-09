Biden l-a avertizat pe preşedintele rus Vladmir Putin despre războiul din Ucraina şi despre utilizarea armelor nucleare sau chimice, scrie monitorulapărării.ro.

„Nu o face, nu o face. Dacă ar face asta, faţa războiului s-ar schimba”, a spus Biden, într-un interviu la „60 Minutes”, din care au fost lansate fragmente.

Preşedintele american nu intră în detalii despre care ar putea fi replica americană: „Ar fi pe măsură”. Dacă Kremlinul decide să folosească arme chimice sau nucleare, ar deveni „şi mai paria în lume”.

În trecut, Biden l-a numit „măcelar” pe Putin. Cei doi nu se vor întâlni la Londra, la funeraliile de stat ale Reginei, întrucât Putin n-a fost invitat la înmormântarea programată luni.

