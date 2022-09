Nici defuncta regină Elisabeta a II-a nu a scăpat de propaganda rusească. La una dintre televiziunile de știri ale Kremlinului, în încercarea de a o defăima, Elisabeta a II-a a fost prezentată într-o lumină proastă cu ajutorul unui filmuleț alb-negru. În imaginile care rulează lângă prezentatoare, se vede o femeie, despre care proaganda spune că ar fi regina și care aruncă mâncare pe jos copiilor din Africa, scrie Digi24.

Even after her passing, Russian state media continues to malign Queen Elizabeth. State TV host Olga Skabeeva falsely claimed that the offensive footage depicts the queen, when in fact it was filmed sometime between 1899 and 1900, decades before Queen Elizabeth was born. pic.twitter.com/XNJDTSYiE8