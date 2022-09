Cel puțin zece locații care au fost folosite drept „camere de tortură” de către forțele ruse au fost descoperite după eliberarea unor părți din regiunea Harkov, potrivit șefului poliției, Igor Klimenko, relatează Kyiv Independent, preluată de hotnews.

Ten torture chambers have already been discovered in the de-occupied territory of the Kharkiv Oblast. The head of the National Police of Ukraine, Ihor Klymenko, told about it. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/F2Kg7WSb8Q

Klimenko a raportat pe 16 septembrie că două dintre aceste camere au fost găsite în orașul Balaklia. El nu a precizat locațiile celorlalte opt.

Sadly, stories about tortures and imprisonment of innocents in occupied towns and villages are becoming a routine.



Today in Balakliia I met a young man Artem who spent 46 days in horrible conditions and was tortured by Russians. He is lucky to remain alive.



Please watch. pic.twitter.com/jDppHaiRqk