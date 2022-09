Reporterii Reuters au văzut mai multe cadavre la groapa comună din Izium cu frânghii în jurul gâtului şi cu mâinile legate - indicii că este posibil ca oamenii să nu fi fost ucişi doar de bombardamente şi atacuri aeriene, scrie Digi24.

Poliția ucraineană și experții criminaliști au ajutat la exhumarea cadavrelor la locul marcat cu cruci de lemn, unde autoritățile au spus că au găsit o groapă comună care conținea peste 440 de cadavre.

În timp ce autoritățile ucrainene au spus că unii au fost uciși în urma bombardamentelor și a loviturilor aeriene, anchetatorii s-au pregătit pentru ce e mai rău. Comisarul pentru persoanele dispărute în circumstanțe speciale, Oleh Kotenko, a declarat că numărul celor uciși în Izium ar putea depăși tragedia de la Bucha.

Exhumation of bodies at the mass grave in Izium.

The number of killed in Izium may exceed the Bucha tragedy. This was stated by the Commissioner on Persons Gone Missing under Special Circumstances Oleh Kotenko.#RussiaTerroristState pic.twitter.com/358xkLIXK1