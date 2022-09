Un incendiu major a izbucnit într-un zgârie-nori din orașul Changsha din centrul Chinei, potrivit presei de stat, care spune că, în prezent, nu este cunoscut numărul victimelor, scrie Digi24.

„Un fum gros și negru se vede de la distanță și câteva zeci de etaje ard puternic”, potrivit televiziunii de stat, CCTV, citată de The Guardian.

„Pompierii au început intervenția și au salvat mai multe persoane”, a mai transmis postul tv.

Incendiul a cuprins clădirea înaltă în care se află și birourile companiei de telecomunicații de stat China Telecom.

O fotografie dată publicității de CCTV arată un incendiu înfiorător, iar în filmări postate pe rețelele sociale pare că turnul clădirii este carbonizat.

Changsha, capitala provinciei Hunan, are o populație de aproximativ 10 milioane de locuitori.

According to CCTV news, on the afternoon of September 16, a fire broke out in the China Telecom Building in the urban area of ​​Changsha, Hunan Province. At present, the casualties are unknown & firefighters have launched fire fighting and rescue work at the scene pic.twitter.com/XA6ePvbrmV