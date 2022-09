Olga Skabaeva, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Rusia, a prezentat o înregistrare video filmată cu decenii înainte de nașterea reginei Elisabeta a II-a, afirmând că ea este cea care apare în filmare într-o tentativă halucinantă de a defăima pe fosta regină a Regatului Unit, transmite hotnews.

Momentul a fost remarcat de jurnalista americană Julia Davis, aceasta subliniind că înregistrarea a fost filmată cândva între 1899 și 1900, cu mai bine de două decenii înainte ca regina Elisabeta a II-a să se nască (1926).

Even after her passing, Russian state media continues to malign Queen Elizabeth. State TV host Olga Skabeeva falsely claimed that the offensive footage depicts the queen, when in fact it was filmed sometime between 1899 and 1900, decades before Queen Elizabeth was born. pic.twitter.com/XNJDTSYiE8