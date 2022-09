Armata Rusiei se confruntă cu o gravă lipsă de personal iar finanțatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, cunoscut sub porecla de „bucătarul lui Putin”, caută oameni care să lupte în Ucraina în rândul prizonierilor în schimbul comutării pedepsei sau pentru bani, în încercarea de a face față crizei de infanteriști și ofițeri, notează ministerul britanic al apărării în cea mai recentă evaluare a sa, transmite hotnews.

Grupul Wagner, o rețea rusă de mercenari, denumită și armata personală a lui Putin, condusă de Evgheni Prigojin, a lansat o campanie de recrutare pentru a lupta în Ucraina încă din luna iulie în rândul pușcăriașilor ruși.

Prizonierilor care sunt de acord să meargă să lupte în Ucraina le este promisă comutarea pedepselor sau bani, în încercarea disperată a Rusiei de a-și completa forțele de invazie.

Evgheni Prigojin a apărut recent într-o filmare în care rostește un discurs de recrutare în fața unor deținuți pentru a revigora campania militară lansată de Putin în Ucraina.

Ex-convict and human turd-beetle Prigozhin, who sued @Bellingcat in normal court (and lost) and in kangaroo Russian court (and won) over us reporting he runs and funds the Wagner PMC, here on video recruiting Russian convicts for his "own private PMC" Wagner. pic.twitter.com/YjKdyLBYSr