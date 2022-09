Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în discursul adresat naţiunii, că a discutat cu preşedintele Comisie Europene, Ursula von der Leyen, despre un al optulea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, subliind că trebuie să se arate că mereu va exista o reacţie dure la „fiecare manifestare a terorii ruseşti”, scrie news.ro.

"I-am mulţumit doamnei Ursula pentru sprijinul acordat deja – macrofinanciar, sancţiuni, apărare. Am discutat şi despre cooperarea energetică, care este extrem de importantă pentru Ucraina şi pentru fiecare ţară din UE în ajunul acestei ierni, pe care Rusia va încerca să o folosească împotriva noastră tuturor din Europa. Am discutat despre o nouă tactică şi deosebit de ticăloasă a teroriştilor ruşi - atacurile asupra infrastructurii energetice şi hidrotehnice. Chiar în timpul şederii preşedintelui Comisiei Europene în Ucraina, armata rusă a lansat noi atacuri cu rachete asupra Krivoi Roig, în regiunea Kirovohrad. În ambele cazuri - pe structuri hidrotehnice. Scopul acestor lovituri este clar. Sunt atacuri asupra oamenilor, asupra normalităţii vieţii în Ucraina. Statul terorist încearcă să arate că poate compensa cu astfel de lovituri laşitatea şi incompetenţa armatei sale, pentru eşecul eforturilor sale de a evita sancţiunile şi izolarea economică. Ca răspuns, trebuie să arătăm că va exista întotdeauna o reacţie dură la fiecare manifestare a terorii ruseşti. De aceea este nevoie de cel de-al optulea pachet de sancţiuni UE – am discutat despre asta cu doamna Ursula", a spus Zelenski.

Preşedintele consideră că sunt necesare progrese în furnizarea Ucrainei cu sisteme de apărare aeriană. "Avem deja acorduri cu anumite ţări, diplomaţii noştri lucrează cu altele. Vreau să subliniez că, fără a ne oferi un număr suficient de sisteme de apărare aeriană eficiente, care să protejeze spaţiul aerian ucrainean, Rusia va continua să simtă că este nepedepsită şi să provoace noi crize locale şi globale. Prin urmare, protejarea Ucrainei de rachetele ruseşti este cu adevărat un element de bază al securităţii globale.

În general, sprijinirea Ucrainei cu arme, muniţii şi finanţe este crucială pentru pacea în Europa. Cu cât avem un sprijin mai bun, cu atât acest război se va termina mai repede. Protecţia reală a libertăţii şi a valorilor comune ale lumii libere este posibilă acum doar ca urmare a victoriei Ucrainei în acest război", a subliniat şeful statului ucrainean.

Zelenski a mai spus că a discutat despre sprijinul suplimentar pentru Ucraina şi cu premierul canadian Justin Trudeau.

De asemenea, el a adăugat că o rezoluţie importantă a AIEA a fost adoptată joi - o rezoluţie prin care se cere Rusiei să înceteze toate acţiunile împotriva centralei nucleare Zaporojie: "Deşi organizaţiile internaţionale sunt adesea limitate în capacitatea lor de a răspunde, vedem că AIEA identifică clar sursa pericolului radiaţiilor şi anume: prezenţa militară rusă la centrala Zaporojie, acţiunile Rusiei împotriva centralei nucleare. Prin urmare, demilitarizarea completă a centralei, retragerea imediată a tuturor trupelor ruse de acolo este singurul lucru care poate asigura punerea în aplicare a acestei rezoluţii AIEA. Şi acesta este, de asemenea, un element de bază al securităţii globale. Atâta timp cât soldaţii ruşi rămân la centrala nucleară, lumea rămâne în pragul unui dezastru de radiaţii – mai rău chiar decât Cernobâl. Şi este responsabilitatea comună a tuturor din Europa şi din lume - eliminarea prezenţei ruse de pe teritoriul centralei".