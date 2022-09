O „minge de foc” misterioasă a apărut miercuri seara deasupra Scoţiei şi Irlandei de Nord. Peste 200 de persoane au notificat rețeaua Meteor din Marea Britanie, care investighează acum dacă obiectul a fost un meteorit sau resturi spaţiale, scrie DPA, preluată de Digi24.

Reţeaua Meteor a anunţat că a început să primească notificări în legătură cu o „minge de foc” observată pe cer în timpul nopţii şi că „investighează pentru a stabili dacă obiectul a fost un meteorit sau resturi spaţiale”, adăugând că majoritatea rapoartelor provin din Scoţia şi Irlanda de Nord.

have i just seen a meteor fly over Johnstone?? pic.twitter.com/lPK14hTzxl