Sute de mii de persoane îndoliate au stat la coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu reginei, al cărei trup neînsuflețit a fost depus miercuri la Westminster Hall, în Palatul Westminster din Londra. Un soldat din garda Regală și-a pierdut conștiența, chiar lângă sicriu, scrie Daily Mail, transmite libertatea.

Militarul a început să se legene pe picioare, cu câteva clipe înainte de a se prăbuși. El coborâse cu câteva momente mai devreme de pe podium, pentru a se efectua o schimbare a soldaților din gardă.

Câteva secunde mai târziu a căzut în față, aterizând întins pe podeaua de piatră, în timp ce oamenii care stăteau la coadă pentru a aduce un omagiu reginei au scos un scurt țipăt.

Transmisia live s-a întrerupt și ea timp de câteva minute, în timp ce polițiștii au sărit în ajutorul soldatului.

#BREAKING: Royal guard standing at the Queen's coffin in Westminster Hall has collapsed. #BreakingNews

pic.twitter.com/6zm2Sz0j5D