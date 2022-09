Finanțatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, este prezentat drept o figură-simbol a „operațiunii militare speciale" rusești din Ucraina, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare, transmite hotnews.

Prigojin a ținut un discurs de recrutare la 14 septembrie în care a anunțat că prizonierii ruși participă la război încă de la 1 iulie, când au contribuit la capturarea centralei termice Vuhlehirska.

Ex-convict and human turd-beetle Prigozhin, who sued @Bellingcat in normal court (and lost) and in kangaroo Russian court (and won) over us reporting he runs and funds the Wagner PMC, here on video recruiting Russian convicts for his "own private PMC" Wagner. pic.twitter.com/YjKdyLBYSr