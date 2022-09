Ucraina își apără activ frontierele sudice ale țării, iar o eventuală ocupare a regiunilor Nicolaiv și Odesa de către armata rusă este imposibilă. O spune consilierul președintelui Zelensky, Mihail Podoleak, potrivit căruia Rusia nu poate ataca Republica Moldova decât preluând controlul asupra regiunilor din sud, însă armata ucraineană nu va permite un astfel de scenariu. Oficialul ucrainean a menționat că după ce Rusia a început să lovească elemente de infrastructură strategică civilă, lăsând oamenii în frig și beznă, Kievul așteaptă că întreaga comunitate internațională, inclusiv Republica Moldova, să vină cu un mesaj consolidat anti-Rusia, notează IPN.



După eșecul suferit în regiunea Harkov, Rusia a atacat mai multe obiective de infrastructură civilă, centrale termice și electrice, lăsând mii de oameni fără căldură și electricitate. Consilierul președintelui Zelensky spune că autoritățile ucraineane încearcă în regim de urgență să restabilească aprovizionarea cu electricitate și energie termică a localităților afectate.



„Noi am înțeles și am anticipat aceste riscuri. Noi încercăm să diversificăm resursele energetice pentru a asigura localitățile cu căldură și electricitate. Avem organizate mai multe grupuri operative gata să restabilească funcționalitatea liniilor de curent afectate. Asigurăm protecția centralelor termice, electrice care au avut de suferit. Sunt construite ziduri speciale de beton. Am intensificat discuțiile cu partenerii din Europa și SUA solicitându-le sisteme anti-rachetă moderne. Centrala nicleară de la Zaporojie este folosită de Rusia pentru a opri accesul sudului Ucrainei la resurse energetice și să redirecționeze energia electrică spre Crimeea. Ei folosesc centrala drept mijloc de șantaj împotriva Europei, amenințând cu o eventuală catastrofă nucleară”, a explicat Mihail Podoleak în cadrul unui interviu la Vocea Basarabiei TV.



Potrivit oficialului ucrainean, Republica Moldova nu este în pericol atât timp cât controlul asupra regiunilor Nicolaiv și Odessa nu este preluat de armata rusă. Podoleak spune că Republica Moldova poate miza pe Ucraina în acest sens, iar Kievul așteaptă o retorică mai categorică din partea Chișinăului după atacurile barbare ale rușilor asupra obiectivelor de infrastructură civilă.



„Războiul este imprevizibil, dar noi înțelegem acum ce vrea, ce face și ce resurse are Rusia. Categoric nu vom permite intrarea în Nicolaiv și Odessa, nu le vom permite să controleze zona acvatică din jurul acestor regiuni. Nu vom permite aterizarea peste liman pe teritoriul enclavei criminale – Transnistria. Republica Moldova poate miza pe noi. Ne-am dori ca și Moldova să aibă o atitudine mai dură cu referire la ceea ce face Rusia în Ucraina. Rusia atacă oameni pașnici, pentru noi este important să existe o poziție mondială consolidată pe acest subiect, să se știe că acest tip de război este dezgustător, iar reputația Rusiei să fie redusă la zero. Din punct de vedere militar noi ne apărăm activ granițele de sud, asta este important și pentru noi, și pentru partenerii noștri, România, Republica Moldova ”, a mai spus consilierul președintelui ucrainean.



Ieri, mai multe rachete rusești au lovit construcțiile hidraulice de pe râul Inhuleț din Ucraina, fapt ce a făcut ca nivelul apei râului să crească, amenințând orașul Krivoi Rog. „Țara teroristă continuă să lupte împotriva civililor. De data aceasta, cu lovituri de rachete asupra instalațiilor hidrotehnice și o încercare de a inunda Krivoi Rog”, a scris președintele Zelensky.