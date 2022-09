În orașul breton Saint-Malo, vestul Franței, port la Marea Mânecii, se înregistrează în fiecare an cele mai puternice maree din Europa, relatează Blick și portalul Saint-Malo.com, preluat de libertatea.

Imagini difuzate recent au surprins cum mareea înaltă de aproape 13 metri, cât un bloc de 4 etaje, „mușcă” din faleză, protejată, oricum, de diguri.

Fațada caselor este construită dintr-o zidărie specială, pentru a rezista forței imense a valurilor uriașe.

Cea mai înaltă maree din această lună a fost înregistrată luni, 12 septembrie (12,76 de metri, coeficient de maree 105).

Sâmbătă, 21 martie 2015, a avut loc prima „Maree a secolului” din noul mileniu, cu un coeficient excepțional, 119. În acea zi, valurile au ajuns la 14,15 m înălțime!

Mareea este o mișcare periodică de ridicare (flux) sau coborâre (reflux) a nivelului apelor mării sau oceanului, de două ori pe zi, datorită atracției gravitaționale a Lunii și a Soarelui.

Orașul lui Chateaubriand, care este înmormântat pe insula Grand Be, accesibilă doar când mareea are nivelul scăzut, Saint-Malo este considerat și orașul „corsarilor”. Personajul Pierre Vaillant, francezul fictiv, inginer și prieten al românului Anton Lupan, din romanul „Toate pânzele sus!”, era originar din acest oraș francez.

Saint-Malo is a beautiful walled coastal town in Brittany, France. This area of ​​the Brittany coast is known for the highest tides in Europe, where the water can rise 13 meters (42 feet) over a six-hour period. pic.twitter.com/RprcZVHStB