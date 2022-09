Printre trupele ruse care s-au retras în dezordine din zona Harkov, ca urmare a contraofensivei de succes a armatei ucrainene în regiune, se numără și elemente ale Armatei 1 de Gardă Tancuri, subordonată Districtului Militar Vest al armatei ruse. Armata 1 de Gardă Tancuri, care are misiunea principală de apărare a Moscovei în caz de război al Rusiei cu NATO, a suferit însă pierderi grele în Ucraina iar capacitatea sa de luptă a fost serios slăbită, informează Ministerul Britanic al Apărării, citat de Digi24.

„Unele din elementele forțelor ruse retrase din regiunea Harkov în ultima săptămână fac parte din Armata 1 de Gardă Tancuri (1 AGT), subordonate Districtului Militar Vest (al armatei ruse). 1 AGT a suferit pierderi grele în faza inițială a invaziei în Ucraina și nu fusese pe deplin refăcută înaintea contraofensivei ucrainene de la Harkov”, se arată într-o analiză publicată marți pe contul de Twitter al Ministerului britanic al Apărării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022



