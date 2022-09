Armata Ucrainei a reușit să elibereze un oraș aproape de granița de nord cu Rusia, la nord-est de Harkov, potrivit Kiev Independent. Localitatea Vovceansk a fost ocupată de ruși în prima zi a invaziei, scrie Digi24.

Serviciul de pază a frontierei de state a Ucrainei a publicat imagini video în dimineața zilei de marți cu mesajul „Vovceansk este înapoi acasă”, ce arată trupe ucrainene înlăturând steaguri și însemne rusești de pe clădirile din oraș, scrie Kiev Independent.

⚡️Ukraine confirms liberation of Vovchansk on Russian border.



The State Border Guard Service of Ukraine posted a video on the morning of Sept. 13 with the caption "Vovchansk is back home", showing Ukrainian troops removing Russian flags and signs from buildings in the city.