O înregistrare video a surprins luptele puternice duse de soldații ucraineni în regiunea Donețk din estul Ucrainei, aceștia prinzând în ambuscadă un vehicul blindat rusesc la granița cu regiunea Harkov, transmite hotnews.

Înregistrarea a fost distribuită pe Twitter de mai mulți corespondenți ai presei internaționale și observatori ai războiului din Ucraina, aceștia notând inițial că ambuscada a avut loc în apropierea orașului Kreminna din regiunea Lugansk.

Însă imaginile au fost ulterior geolocalizate independent ca fiind filmate în apropierea orașului Lîman din regiunea Donețk, aflat ceva mai la vest de Kreminna. Informații apărute în cursul weekendului sugerau că forțele de ocupație rusești au abandonat Lîmanul săptămâna trecută în timpul retragerii haotice din regiunea Harkov.

„Izium recucerit, Lîman recucerit (probabil și Sviatogorsk). Sectorul de front rusesc din nord-est se prăbușește cu fiecare oră ce trece”, relata sâmbătă dimineața jurnalistul militar ucrainean Ilia Ponomarenko. Însă s-ar părea că deocamdată Lîmanul rămâne sub ocupația forțelor ruse.

The Armed Forces of Ukraine successfully crossed the Siverskyi Donets River near Bilohorivka, Luhansk region. This manoeuvre flanks the garrison of Russian fascist troops in temporarily-occupied Lyman. pic.twitter.com/NqByGxjx2h

Mai târziu în cursul zilei de sâmbătă ministerul rus al Apărării a confirmat retragerea trupelor sale din Harkov, afirmând însă că acestea au fost „regrupate” pentru a „spori eforturile în direcția Donețk”.

Separatiștii pro-ruși ce luptă alături de trupele de invazie trimise de președintele Vladimir Putin în Ucraina pe 24 februarie anunțaseră la sfârșitul lunii mai că au cucerit Lîmanul, un important nod feroviar situat la nord-est de oraşul-simbol Sloviansk.

Luptele din Donețk provoacă îngrijorare în rândul separatiștilor pro-ruși

Denis Puşilin, liderul separatiștilor pro-ruși din regiunea Donețk, a vorbit luni într-o intervenție la postul TV Rossiia 24 despre o situaţie ”dificilă” pe front, dând totuși asigurări că forţele rusești „fac faţă” situației.

„Situaţia rămâne dificilă. Adversarul încearcă să avarieze infrastructuri critice şi civile”, adăugând că forțele efectuează „bombardamente masive” și că au luat cu asalt oraşul Liman, aflat în regiunea pe care o conduce.

Într-o intervenție separată la postul Rossiya-1, corespondentul rus de război Alexandr Sladkov afirma că oamenii din Donețk „se tem că vor fi abandonați” precum cei din Kiev și Harkov, o referință la retragerea trupelor rusești din regiunea capitalei ucrainene la sfârșitul lunii martie și prăbușirea catastrofală suferită de armata rusă în Harkov săptămâna trecută.

„Înainte nu a mai fost așa! Dar oamenii de aici se tem din nou”, a mai spus reporterul rus, adăugând că are „în jur de 20 de lucruri de spus despre neajunsuri dar nu le voi da glas acum. Este dificil, este dificil”.

Luni seara, forțele armate ucrainene au anunțat că au intrat în orașul Sviatogorsk din Donețk, după aproape 3 luni de la capturarea orașului de către ruși.

Imaginile răspândite pe Twitter arată o fotografie cu drapelul ucrainean ridicat pe fațada clădirii consiliului orașului, precum și a unui luptător al Gărzii Naționale Vitali Markiv cu mesajul „Suntem în Sviatogorsk”.

JUST IN: Armed Forces of Ukraine in #Sviatohirsk, #Donetsk region! Soldiers of the National Guard shot a video near the building of the Sviatohirska City Council, confirming that they control the city. pic.twitter.com/CXw8lqe385