Armata ucraineană a afirmat luni că a recucerit de la ruşi 500 de kilometri pătraţi de teritoriu în două săptămâni de contra-ofensivă în regiunea Herson, venind astfel cu prima estimare în cifre a recuceririlor sale teritoriale în sudul Ucrainei, informează Agerpres.



"Succesele noastre din aceste ultime două săptămâni sunt destul de convingătoare. Noi am eliberat circa 500 de kilometri pătraţi", a declarat în faţa presei Natalia Gumeniuk, purtătoarea de cuvânt a armatei ucrainene pentru zona Sud.



Potrivit Nataliei Gumeniuk, localităţile Vîsokopillea, Biloghirka, Suhîi Stavok şi Miroliubivka "sunt în întregime sub stindard ucrainean".



Ucraina a anunţat că a recucerit în total circa 3000 de kilometri din mâinile ruşilor, cea mai mare parte în timpul unei contra-ofensive fulgerătoare în nord-est, în regiunea Harkov, forţând trupele Moscovei să se retragă.



În sud, operaţiunea ucraineană, declanşată puţin mai devreme, pare să avanseze mai greu.



Kiril Stremousov, şeful-adjunct al regimului de ocupaţie rus din Herson, a afirmat pentru agenţia de presă RIA Novosti că "situaţia este sub controlul" forţelor ruse. "O evoluţie ca la Harkov este pur şi simplu imposibilă", a afirmat el.



Livrările de arme occidentale au permis forţelor ucrainene să oprească înaintarea forţelor ruse, lovind liniile lor logistice, iar în urmă cu două săptămâni să lanseze o contraofensivă amplă în sudul şi nord-estul ţării.