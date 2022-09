​Oficialii și analiștii politici invitați în platou de televiziunile rusești au început să se certe în direct cu privire la persoanele responsabile de prăbușirea frontului din Harkov și ce este de făcut în continuare, scrie Hot News.

Boris Nadejdin, un fost deputat al Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, afirmă că „oamenii care l-au convins pe președintele Putin că operațiunea specială va fi rapidă și eficace, că nu vom lovi populația civilă, că vom intra și garda noastră națională alături de kadîroviți vor aduce ordinea...acești oameni ne-au tras pe sfoară pe toți”.

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă aceste persoane există, Nadejdin răspunde că „bineînțeles, președintele Putin nu a stat pur și simplu să se gândească 'de ce nu încep o operațiune specială'?”.

„Cineva i-a spus că ucrainenii se vor preda, că vor fugi, că vor să se alăture Rusiei. Cineva trebuie să îi fi spus astea. Ei au spus aceste lucruri și la TV”, insistă fostul deputat, adăugând că Rusia se află acum în punctul în care trebuie să își dea seama că se confruntă în Ucraina cu o armată redutabilă și că aceasta va fi imposibil de învins cu metodele și resursele limitate de care dispune o „operațiune specială”.

Amintim că președintele Vladimir Putin nu a declarat în mod oficial război împotriva Ucrainei pe 9 mai, când Rusia a celebrat Ziua Victoriei în al Doilea Război Mondial, act ce i-ar fi permis să decreteze mobilizarea generală.

Întrebat dacă sugerează decretarea mobilizării generale, Nadejdin răspunde că sugerează „discuții de pace cu privire la oprirea războiului” și trecerea la rezolvarea problemelor politice.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn't working in Russia's favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5