Ministerul britanic al apărării apreciază în cea mai recentă evaluare că armata ucraineană distruge podurile critice pentru logistica rusă mai repede decât le poate repara inamicul și totodată a recucerit un teritoriu cel puțin de două ori mai mare decât Londra în numai cinci zile, chiar dacă în regiunea Harkov au rămas niște puncte izolate de rezistență, scrie Hot News.

Trupele ucrainene continuă să avanseze după ce au cucerit un teritoriu de două ori cât suprafața Londrei și Rusia a ordonat probabil retragerea trupelor sale din întreaga regiune Harkov la vest de râul Oskil, afirmă serviciiile secrete britanice în cea mai recentă evaluare.

Rusia încearcă să aducă mai multe forțe în Herson peste râul Nipru către linia frontului, iar încercările sale de a construi un pod plutitor provizoriu sunt zădărnicite de artileria ucraineană cu rază lungă de acțiune.

Ucraina lovește atât de des cu HIMARS podurile de peste râul Nipru încât Rusia nu are timp să repare podurile rutiere deteriorate.

Succesul pe care l-a avut Ucraina în ultimele zile forțează soldații ruși să acorde prioritate acțiunilor defensive de urgență, în timp ce încrederea pe care o au în conducerea militară de rang înalt este posibil să se deterioreze și mai mult.

