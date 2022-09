Contraofensiva ucrainenilor în zord-estul țării, în regiunea Harkov, a fost atât de fulgerătoare și de neașteptată, încât rușii nu au avut timp să organizeze o retragere ordonată. Pe rețelele sociale încep să apară imagini cu armament greu și echipamente, multe în stare de funcționare sau chiar intacte, lăsate în urmă de armata rusă în retragere, transmite Digi24.

Informații despre retragerea haotică a rușilor apăruseră încă de zilele trecute.

Un expert militar ucrainean chiar s-a declarat surprins de „cât de prost s-au retras rușii” din Harkov, explicînd că această manevră face parte din arta războiului.

„Am fost surprinși cât de prost s-au retras rușii. Retragerea face parte din arta războiului. Când ne-am retras noi, ne-am asigurat că le provocăm pierderi pe măsură ce avansează și am făcut în așa fel încât să ne asigurăm că pot avansa doar 1, 2, 3 kilometri”, a declatat Serhii Kuzan, expert militar la Centrul de Securitate și Cooperare al Ucrainei.

„Erau atât de siguri pe ei, încât nu și-au pregătit deloc apărarea”, a mai subliniat el.

Rețelele sociale au început să se umple cu imagini înfățișând armament greu, inclusiv tancuri și obuziere, și echipamente în stare bună de funcționare sau chiar nou-nouțe, „în cutie”, lăsate în urmă de ruși.

#Ukraine: A Russian 2S19 Msta-S and more advanced 2S19M2 Msta-SM2 152mm self-propelled howitzers were captured by the Ukrainian army in Izium, #Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/BgbAxWVZkg