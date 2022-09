Moscova și-a abandonat sâmbătă, 10 septembrie, principalul bastion din nord-estul Ucrainei după ce forțele ucrainene au amenințat să încercuiască zona într-un avans șoc, transmite ziare.com.

Căderea rapidă a Izium din provincia Harkov a fost cea mai mare înfrângere a Moscovei de când trupele sale au fost forțate să se întoarcă din capitala Kiev, în martie, și s-ar putea dovedi un punct de cotitură decisiv în războiul de șase luni, cu mii de soldați ruși abandonând în fugă stocurile de muniții și echipamente, scrie Reuters.

Agenția de presă administrată de stat TASS a citat ministerul rus al apărării care a spus că a ordonat trupelor să părăsească vecinătatea pentru a consolida operațiunile în altă parte din vecinătatea Donețk.

Șeful administrației ruse din zonele din Harkov pe care le controlează le-a spus tuturor locuitorilor să evacueze provincia și să fugă în Rusia pentru a-și salva viețile, a informat TASS. Martorii au descris blocajele de trafic ale mașinilor cu persoane care fugeau din teritoriul deținut de Rusia.

Oficialii ucraineni nu au confirmat că au recucerit Izium, dar șeful de cabinet al președintelui Zelenski, Andri Yermak, a postat o fotografie cu trupele la periferia acestuia. Mai devreme, el a postat pe Twitter un emoji cu struguri. Numele orașului înseamnă „stafide”.

Anunțul de retragere a Rusiei a venit la câteva ore după ce trupele ucrainene au capturat orașul Kupiansk mai la nord, singurul nod feroviar care aprovizionează întreaga linie de front a Rusiei în nord-estul Ucrainei. Acest lucru a lăsat mii de trupe rusești tăiate brusc de la aprovizionare pe o porțiune de front unde s-au desfășurat cele mai intense bătălii din acest război

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw