Contraofensiva fulgerătoare începută luni de trupele ucrainene, care a depășit toate așteptările experților, pare să fi provocat un colaps catastrofal al trupelor rusești din regiunea Harkov, care fie sunt distruse sau capturate în luptă, fie se retrag în debandadă, lăsând armament și muniție în urmă, scrie hotnews.

După ce vineri seară a apărut informația că ucrainenii se apropie de Kupyansk, sâmbătă dimineață s-a aflat că acest important nod logistic pentru armata lui Vladimir Putin era deja cucerit de trupele Kievului.

După câteva ore a apărut și informația că alte două orașe importante, aflate mai la sud, Izium și Liman au fost părăsite de ruși, de frică să nu fie încercuiți.

Declarația zilei pe tema contraofensivei a venit de la Mark Hertling, un general cu patru stele în retragere, fost comandant al forțelor americane în Europa: „Fără îndoială, (Ucraina) execută o manevră strălucită axată pe obiective de teren pentru a-i `termina` pe ruși. Dar rușii îi ajută - făcând foarte puțin pentru a riposta".

„Pur și simplu luptăm cât de bine putem”

Un oficial instalat de ruși în așa zisa republică Donețk a declarat, potrivit Kommersant, că orașul Izium a fost abandonat.

„Da, au plecat din Izium, precum și din alte câteva așezări din direcția Harkov", a afirmat Beznosov pe Telegram.

„Bineînțeles, acesta este rezultatul greșelilor comandamentului superior. Dar nu este nevoie să căutăm semnificații ascunse în acest lucru. Nu este vorba despre acorduri și nici despre trădare. Pur și simplu luptăm cât de bine putem".

„Decizia de retragere, absolut corectă din punct de vedere militar”

Corespondentul de război rus Evgheni Poddubny a scris și el pe Telegram că „încercuirea grupului rusesc de luptă din Izium ar fi fost un dezastru".

„Decizia de a ne retrage din punct de vedere militar este absolut corectă în actualele circumstanțe nefaste. Permiteți-mi să vă reamintesc că acesta este un episod, tragic și amar, dar un episod de confruntare globală."

Izium este al treilea oraș ca mărime din regiunea Harkov. Prin el trece șoseaua Harkov-Donețk, și găzduiește și un important nod feroviar. Din aprilie, orașul se află sub controlul trupelor rusești.

„Frontul rusesc se prăbușește cu fiecare oră ce trece”

Reporterul de război al publicației Kyiv Independent, Ilya Ponomarenko, a scris pe Twitter că „nu-i vine să creadă ce vede”.

„Izium recucerit, Lyman recucerit (probabil și Svyatohirsk). Sectorul de front rusesc din nord-est se prăbușește cu fiecare oră ce trece”, spune Ponomarenko.

Sectorul liniei de front rusești dintre Kupyansk și nordul Donbasului se prăbușește, insistă jurnalistul.

„Bineînțeles, ceea ce se întâmplă acum este despre o adevărată măiestrie în materie de recunoaștere, comandă, control, securitate operațională, concentrarea forțelor, inițiativă, moral, precizie etc etc etc”, a adăugat el.

Rușii au cucerit Izium într-o lună și l-au pierdut în jumătate de zi

Parlamentarul ucrainean Oleksiy Goncharenko a spus și el că ofensiva a ajuns până la Izium.

De menționat că acesta este singurul oficial ucrainean care confirmă informația, autoritățile de la Kiev păstrând (până la ora publicării articolului) tăcerea în privința evoluției exacte a luptelor din Harkov.

„Forțele ucrainene au intrat în Izium, oraș strategic din regiunea Harkov. De necrezut. În primăvară, rușii au petrecut 1 lună pentru a-l cuceri. Acum a fost nevoie de o jumătate de zi pentru a-l elibera”, a scris pe Twitter Goncharenko.

„Armata ucraineană se apropie deja de orașele ocupate din Donbas (!). Deci linia frontului rusesc din regiunea Harkov este complet distrusă”, a adăugat el.

Contraofensiva s-a dovedit fulgerătoare

Înaintarea trupelor locale părea deja amețitor de rapidă dimineață, în condițiile în care Kupyansk era acum mai puțin de o săptămână la 60 de kilometri în spatele frontului, iar sâmbătă dimineață deja în mâinile ucrainenilor.

Izium este la aproximativ 70 km mai la sud de Kupyansk, iar Lyman și mai jos, la aproape 100 de kilometri.

Practic toți experții și analiștii militari au fost surprinși de viteza contraofensivei.

Mai jos, o parte din harta publicată de Institutul pentru Studiul Războiului în noaptea de vineri spre luni, când evalua că ucrainenii au eliberat circa 2.500 de km pătrați de teritoriu. Evident la acest moment, suprafața este semnificativ mai mare.

I can’t believe my eyes.

Izium retaken, Lyman retaken (Svyatohirsk likely too)

