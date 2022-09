Regina Elisabeta a II-a „a băut” ceaiul cu ursuleţul Paddington, personaj epic din literatura engleză pentru copii, la Jubileul de Platină. Video-ul a devenit viral, iar internauții au fost încântați de surpriza Casei Regale. Acum, scrie Bild, ursulețul „și-a luat” un emoționant adio de la suverana trecută joi în neființă, transmite libertatea.ro.

În clipul amuzant difuzat de Casa Regală astă-vară, ursulețul neîndemânatic bea cea mai mare parte din ceaiul oferit de regină, apoi strivește, din greșeală, dulciurile. Îi oferă unul dintre sendvișurile sale cu marmeladă de portocale din celebra pălărie roșie. Dar regina îl surprinde pe ursulețul drăgălaș cu sendvișul pe care îl scoate din geantă. La final, își oferă unul altuia un zâmbet sincer și cald.

Acum, după ce regina Elisabeta a II-a a murit, Paddington își ia la revedere în cel mai politicos mod posibil, prin intermediul unui mesaj postat pe contul său oficial de Twitter.

Thank you Ma’am, for everything.