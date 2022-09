Omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, unul dintre opozanții vocali ai regimului de la Kremlin, a prezentat, pe pagina sa de Twitter, un document „scurs” din Ministerul de Finanțe, datat 28 iulie, conform căruia au fost făcute plăți de 361,4 miliarde de ruble (aproape 6 miliarde de euro) către familiile soldaților decedați în Ucraina, scrie Libertatea.

Documentul arată și ce sumă a fost plătită pentru fiecare soldat în parte.

Hodorkovski a împărțit suma totală și a concluzionat că „dacă pentru fiecare soldat căzut pe front au fost achitate 7,4 milioane de ruble (n.r. circa 120.000 de euro), asta înseamnă că sunt 48.759 de morți confirmați”.

Afaceristul mai notează că, în acest document, militarii dați dispăruți și cei căzuți la datorie în autoproclamatele republici Donețk și Luhansk nu sunt luați în calcul, sugerând că numărul victimelor ar putea fi mai mare.

A leaked letter from the Russian Finance Ministry says that as of 28.8., 361.4 billion rubles have been paid to the families of the deceased

For each fallen soldier,it's 7.4 million rubles

‼️ In total,this gives 48,759 confirmed dead

Missing and DPR + LLR soldiers are not counted pic.twitter.com/QCEuXOMFrG